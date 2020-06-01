Медэксперт признал убийством смерть Рэйшарда Брукса, которого застрелил в Атланте полицейский
По словам окружного прокурора Пола Говарда, Брукс, по всей видимости, ни для кого не представлял угрозы и поэтому в стрельбе не было необходимости
В пятницу вечером, 12 июня, в штате Джорджия, в Атланте, полицейский дважды выстрелил в спину темнокожему Рэйшарду Бруксу. Медэксперт признал этот случай убийством, пишет Голос Америки.
Полицейские приехали на вызов к ресторану быстрого питания, поскольку один из автомобилей мешал движению. Его водитель, 27-летний темнокожий мужчина, спал в салоне. Брукс прошел тест на алкоголь, который показал, что он был нетрезв.
После этого полицейские попытались задержать мужчину с помощью электрошокера, но тот вырвал из рук копа электрошокер и попытался сбежать. При попытке побега один из полицейских выстрелил в спину мужчине.
Вскрытие показало, что Бруксу дважды выстрелили в спину и он умер от повреждения органов и потери крови.
Полицейского Гаррета Ролфа, который стрелял в Брукса, уволили, а начальник местной полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Второй офицер, Девин Броснан, ушел в административный отпуск.
По словам окружного прокурора Пола Говарда, Брукс, по всей видимости, ни для кого не представлял угрозы, поэтому в стрельбе не было необходимости.
"Если этот выстрел был сделан не для того, чтобы спасти жизнь офицера или чтобы не допустить нанесения травмы ему или другим, то тогда эта стрельба неоправдана", – говорит Говард.
После смерти Брукса в Атланте вспыхнули протесты. Протестующие подожгли ресторан Wendy's, возле которого копы застрелили темнокожего мужчину и припаркованные у него автомобили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.
- Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
- В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда.
- Также жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
- Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.