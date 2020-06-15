Джонсон встал на защиту памятника Черчиллю в центре Лондона

На фоне акций протеста против расизма в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон выступил против переноса памятника Уинстону Черчиллю, который, как считают активисты, являлся расистом, с площади Парламента в Лондоне. Об этом он написал в Twitter.

Джонсон назвал "абсурдным и достойным сожаления" тот факт, что памятник премьеру Британии в годы Второй мировой войны подвергается угрозе.

"Это абсурд и позор, что этот национальный монумент сегодня подвергается риску со стороны протестующих. Да, время от времени он (Черчилль) высказывал мнения, которые сегодня неприемлемы для нас, но он был героем, и он полностью заслужил этот мемориал", – написал Джонсон.

Британский премьер заявил о необходимости принятия истории страны во всей ее сложности и о недопустимости ее переписывания.

"Мы не можем подчищать (исторические) сведения и подвергать цензуре наше прошлое. Мы не можем притворяться, что у нас была другая история. Памятники в наших городах были установлены прошлыми поколениями", – написал он.

Британские медиа в то же время напомнили, что Черчилль допускал расистские и антисемитские высказывания, а его политика способствовала голоду в Индии в 1943 году, который унес жизни более двух миллионов человек.

"Если мы начнем избавляться от образов всех тех лиц, чья взгляды противоречат нашим, то мы допустим великую ложь, искажение нашей истории", – цитируют Джонсона британские СМИ в понедельник.

Как ранее сообщал Фокус:

В английском Бристоле активисты Black Lives Matter свалили статую мецената Эдварда Колстона, установленную в 1895 году.