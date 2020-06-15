$163 тыс. компенсации. Британец подал в суд на женщину, от которой заразился герпесом на свидании

Конвей рассказал, что вначале на свидании все шло хорошо, но после нескольких поцелуев девушка призналась, что у нее герпес. Позже он обнаружил заболевание и у себя.

Мужчина настаивает на том, что у девушки "была моральная и этическая и юридическая обязанность предупредить о рисках, которым он будет подвергаться".

"Меня поцеловали, прежде чем меня проинформировали о заболевании", – настаивает Конвей.

По словам мужчины, его жизнь была перевернута с ног на голову после того, как он был доставлен в больницу и перенес панические атаки в результате заражения "вирусом на всю жизнь".

Конвей также утверждает, что это помешало ему продолжить свою "карьеру мечты" юриста и довело до испуга. Он перестал выходить из своего дома в Лондоне. Британец утверждает, что больше не может ездить на велосипеде, так как опасается, что жара и стресс вызовут вспышки заболевания. По его словам, отношения с женщиной разорвались после того, как он подхватил вирус.

"Я был расстроен, рассержен и очень растерян. Я хотел справедливости, и тогда я решил, что хочу подать в суд на ответчика за болезнь, которую она навлекла на меня", – сказал он.

Адвокаты женщины назвали иск "легкомысленным и досадным".

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