На пенсию вышел 100-летний самец слоновой черепахи, спасший свой вид от вымирания

Гигантский самец эспаньольской слоновой черепахи (Chelonoidis nigra hoodensis) по кличке Диего, оплодотворивший сотни самок во время 60-летней "командировки" на острове Санта-Круз в Калифорнии, вернулся на свой родной остров Эспаньола на Галапагосах.

Об этом сообщает BBC News.

В 1960-е годы Диего стал одним из 15 самцов, перевезенных на остров Санта-Круз для увеличения популяции черепах. За эти годы численность вида выросла там более чем на две тысячи особей.

Считается, что 100-летний Диего стал отцом около 800 черепашек, то есть 40 процентов современной популяции. До его приезда на островах жили лишь два самца и 12 самок.

15 июня, всех черепах вернули на родной остров Эспаньола, таким образом, Диего вышел на пенсию.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо назвал возвращение самцов на родину "завершением важной главы", добавив, что Эспаньола встречает черепах "с распростертыми объятиями".

Прежде чем выйти на свободу, прибывшие черепахи прошли карантин. Это было необходимо для того, чтобы они не перенесли на остров семена растений, которые на нем не растут, чтобы не нарушить баланс экосистемы.

Слоновые черепахи являются крупнейшими из живущих в настоящее время сухопутных черепах. Сам Диего весит 80 килограммов, в длину его тело достигает 90 сантиметров, а с вытянутой шеей – 1,5 метра.

Как ранее сообщал Фокус:

В Китае умерла последняя самка редкого вида мягкотелых черепах. Черепахе Сянсян было 90 лет.