Из-за вспышки коронавируса на ферме в Дании уничтожат 11 тыс. норок

Мир
Всего в Дании, которая является крупнейшим производителем шкурки норки, за время пандемии коронавируса было уничтожено 570 тысяч этих животных

Все поголовье норок на одной из ферм Дании будет уничтожено после обнаружения у 34 животных короновирусной инфекции. Уничтожению подлежат 11 тысяч животных.

 Об этом сообщила Администрация по вопросам ветеринарии и продовольствия Дании.

"Правительство приняло решение, исходя из принципа предосторожности, что поголовье зараженной норки будет уничтожено, чтобы минимизировать риск потенциального распространения заболевания",  – говорится в заявлении Администрации.

Подозрение на заболевание животных появилось на выходных, когда коронавирус был обнаружен у одного из работников фермы. 

Решение об убийстве всех норок принято после консультаций с властями Нидерландов, где начиная с 6 июня, пришлось умертвить все поголовье на 10 фермах.

По данным агентства Reuters, в Дании, которая является крупнейшим производителем шкурки норки, за время пандемии коронавируса было уничтожено 570 тысяч норок.

Как ранее сообщал Фокус: