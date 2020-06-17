Из-за вспышки коронавируса на ферме в Дании уничтожат 11 тыс. норок

Все поголовье норок на одной из ферм Дании будет уничтожено после обнаружения у 34 животных короновирусной инфекции. Уничтожению подлежат 11 тысяч животных.

Об этом сообщила Администрация по вопросам ветеринарии и продовольствия Дании.

"Правительство приняло решение, исходя из принципа предосторожности, что поголовье зараженной норки будет уничтожено, чтобы минимизировать риск потенциального распространения заболевания", – говорится в заявлении Администрации.

Подозрение на заболевание животных появилось на выходных, когда коронавирус был обнаружен у одного из работников фермы.

Решение об убийстве всех норок принято после консультаций с властями Нидерландов, где начиная с 6 июня, пришлось умертвить все поголовье на 10 фермах.

По данным агентства Reuters, в Дании, которая является крупнейшим производителем шкурки норки, за время пандемии коронавируса было уничтожено 570 тысяч норок.

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