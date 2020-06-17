Из-за вспышки коронавируса на ферме в Дании уничтожат 11 тыс. норок
Все поголовье норок на одной из ферм Дании будет уничтожено после обнаружения у 34 животных короновирусной инфекции. Уничтожению подлежат 11 тысяч животных.
Об этом сообщила Администрация по вопросам ветеринарии и продовольствия Дании.
"Правительство приняло решение, исходя из принципа предосторожности, что поголовье зараженной норки будет уничтожено, чтобы минимизировать риск потенциального распространения заболевания", – говорится в заявлении Администрации.
Подозрение на заболевание животных появилось на выходных, когда коронавирус был обнаружен у одного из работников фермы.
Решение об убийстве всех норок принято после консультаций с властями Нидерландов, где начиная с 6 июня, пришлось умертвить все поголовье на 10 фермах.
По данным агентства Reuters, в Дании, которая является крупнейшим производителем шкурки норки, за время пандемии коронавируса было уничтожено 570 тысяч норок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Миллионы животных в США убьют и утилизируют из-за остановки производства мяса.
- В Дании начались открываться школы, закрытые из-за пандемии коронавируса.