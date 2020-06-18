Умерла сестра Джона Кеннеди

17 июня в Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла сестра 35-го президента США Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит. Об этом пишет New York Times со ссылкой на ее дочерь Ким.

Джин Кеннеди Смит была предпоследней из девяти детей Джозефа и Розы Кеннеди, среди которых был 35-й президент США Джон Кеннеди и 64-й генеральный прокурор США Роберт Кеннеди.

Джин Кеннеди Смит родилась 20 февраля 1928 года. С 1993-го по 1998 год она была американским послом в Ирландии и сыграла значительную роль в мирном процессе в Северной Ирландии. Она также способствовала подписанию Белфастского соглашения 10 апреля 1998 года о политическом урегулировании конфликта в регионе.

В знак признания президент Ирландии Мэри Макэлис в 1998 году присвоила ей почетное ирландское гражданство, а президент США Барак Обама наградил президентской медалью свободы – высшим гражданским орденом страны.

Как ранее писал Фокус:

В апреле вместе с сыном погибла 40-летняя Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучка Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Они утонули в Чесапикском заливе, пытаясь достать мячик из воды.