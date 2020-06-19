Аннексия СССР стран Балтии состоялась при согласии их властей, – Путин

После разгрома Польши, 28 сентября 1939 года в Москве был подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, а также секретный протокол об изменении государственной границы, которой признавалась демаркационная линия, где де-факто стояли две армии. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. Сегодня эта статья опубликована в "Российской газете".

Этот же договор фактически дал отмашку началу реализации секретного протокола к пакту Молотова – Риббентропа, в котором были разделены сферы влияния двух стран.

Осенью 1939 года, "решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии", – пишет Путин.

Он утверждает, что их вступление в СССР было реализовано "на договорной основе, при согласии избранных властей". Президент РФ уверен, что происходящее соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Он также напомнил, что Литве в октябре 1939 года были переданы город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши.

При этом он ничего не пишет о том, как в условиях фактической оккупации проходили выборы в этих странах и готовилось "волеизъявление народа". Ничего он не пишет и о массовых депортациях местного населения.

"Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах". – заявляет Путин. Но не пишет о том, что номинально руководившие этими странами первые секретари ЦК компартий часто были просто этническими литовцами, латышами и эстонцами, родившимися на территории России. Фактическими же руководителями республик были вторые секретари – русские по национальности.

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