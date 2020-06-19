Протесты в США не привели к резкому росту числа заболеваний коронавирусом, – WSJ
В штате Миннесота на общественных пунктах тесты сдали 3,2 тыс. протестующих, положительными оказались 1,8%. Еще 8,5 тыс. протестующих сдали тесты в частных клиниках, коронавирус выявили у 0,99%. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
В Нью-Йорке среднее число положительных тестов за последнюю неделю составляло не более 3%, при этом с 5 июня показатели заболеваемости снижаются или остаются стабильными. Власти городов Сиэтл и Чикаго также сообщили, что пока у них не было резкого скачка случаев коронавируса.
Специалисты призывают отнестись к этим данным с осторожностью. Инкубационный период составляет две недели, и на ранних стадиях тест может не выявить коронавирус.
Крис Эресманн, директор отдела инфекционных заболеваний в министерстве здравоохранения Миннесоты, сказала: "Мы хотим быть осторожными".
Сами протестующие и организаторы в комментариях для WSJ говорили, что они серьезно относятся к безопасности и предпринимают необходимые предупредительніе меры.
Кэтрин Уэйд организует и участвует в протестах в Бостоне каждый день в течение более двух недель. По ее словам, для организации каждой акции требуется сотрудничество нескольких местных организаций, которые предоставляют протестующим маски, перчатки, дезинфицирующее средство для рук и воду. Она заявила, что научиться протестовать, управляя рисками, вызванными коронавирусом, было важным опытом обучения.
Кайла Престон, медсестра, участвовала в протестах в Нью-Йорке. "Каждый человек носил маску, которая, как мы знаем, значительно снижает риск передачи вируса", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 19 июня в мире зафиксировали 8 578 283 случая инфицирования коронавирусом при 456 286 летальных исходах, 4 530 266 человека выздоровели.
- Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 79-летний бывший глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении.
- Наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз вышел из самоизоляции и вернулся к своим обязанностям члена королевской семьи. И с первым визитом он отправился в Королевский госпиталь в Глостершире.
- Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.
- То, что Китай первым сообщил о коронавирусе, не значит, что он появился именно на территории этой страны. Об этом говорится в ответе посольства КНР в Украине на иск одной из украинских общественных организаций с требованием компенсации за пандемию COVID-19.