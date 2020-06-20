Статистика коронавируса в мире на 20 июня: в Бразилии заболели COVID-19 более 1 млн человек

Согласно данным Минздрава Бразилии общее число заболевших с начала эпидемии в стране составило 1 032 913 человек (второе место в мире). За сутки зафиксировали 54 771 новый случай заражения – самый большой суточный прирост заболевших.

Всего в Бразилии скончались 48 954 пациентов с COVID-19, выздоровели – 507 200 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по количеству подтвержденных случаев коронавируса Бразилию опережают только США (2,2 млн заболевших при 119 тыс. умерших). Третье место по числу зараженных занимает Россия (568 тыс. заболевших при 7,8 тыс. умерших).

Остальные страны из первой десятки по количеству зараженных

Индия – 395 тыс. заболевших (из них – 12,9 тыс. умерли);

Великобритания –303 тыс. (42,5 тыс.);

Испания – 245 тыс. (28,3 тыс.);

Перу – 244 тыс. (7,4 тыс.);

Италия – 238 тыс. (34,5 тыс.);

Чили – 231 тыс. (4 тыс.);

Иран – 200 тыс. (9,3 тыс.).

Как ранее сообщал Фокус:

19 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремлений стран возобновлять экономическую деятельность и смягчать ограничительные меры.