Конец столетней истории: в США решили переименовать эскимо, чтобы не обижать эскимосов

Производитель решил, что название "эскимо" унижает эскимосов - группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады. Об этом пишет Rolling Stone.

"В течение некоторого времени мы пересматривали наш бизнес по производству эскимо и решили поменять название бренда. Мы стремимся быть частью решения проблемы расового равенства и признаем, что этот термин является уничижительным", - сообщила главный маркетолог компании Элизабелл Маркес.

Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

Эскимо придумал в 1920 году американец датского происхождения, владелец фабрики по производству сладостей для детей Кристианом Нелсоном. Согласно легенде, он увидел в своем магазине нерешительного мальчика, который не мог выбрать, что ему лучше купить – мороженное или шоколадку. Тогда кондитер и придумал знаменитое мороженное, которому дал название Eskimo Pie. В 2007 году кондитерская компания Dreyer's купило бренд мороженного.

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