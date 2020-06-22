Южная Корея официально подтвердила у себя вторую волну коронавируса

Генеральный директор Корейского центра по контролю над заболеваниями (KCDC) Чон Юн Кён заявил, что первая волна коронавируса в Южной Корее завершилась в апреле. К середине мая началась вторая волна и она может длиться месяцы. Об этом сообщает ВВС.

С мая число новых случаев в стране начало расти после того, как в апреле продолжительное время не фиксировалось ни одного случая коронавируса. В понедельник, 22 июня, в стране зафиксировали еще 17 новых случаев из разных групп в крупных офисах и на складах.

До сих пор KCDC считало, что в стране все еще длится первая волна коронавируса. Но по словам главы ведомства, теперь стало ясно, что праздничные выходные в начале мая ознаменовали начало новой волны инфекций. Теперь они сосредоточились в Сеуле, где во время первой волны наблюдалось небольшое число случаев коронавируса. COVID-19 в столице начал распространяться после вспышки в местных ночных гей-клубах.

Также в понедельник город Тэджон, расположенный к югу от столицы, запретил проведение собраний в общественных местах, таких как музей и библиотеки. Решение было принято после того, как в городе было зафиксировано несколько вспышек COVID-19.

Мэр Сеула также предупредил, что столица может вернуться к строгому социальному дистанцированию, если в течение следующих 3 дней в среднем будет фиксироваться более 30 случаев, а уровень заполняемости кой-мест в городских больницах превысит 70%.

Во время первой волны коронавируса Южная Корея не прибегала к жесткому карантину, но вместо этого использовала добровольной социальное дистанцирования наряду с агрессивной стратегией отслеживания распространения вируса и тестирования.

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