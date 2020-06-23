Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз до конца года

Мир
Президент США подписал указ об остановке до конца года выдачи рабочих виз для высококвалифицированных специалистов, сезонных рабочих, исследователей, участников программ культурного и профессионального обмена. Трамп также продлил ограничения на приезд в США по программе Green Card.

 Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса",  – говорится в сообщении Белого дома.

Указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, участникам программ культурного и профессионального обмена,  в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

Причиной для этой меры стала возросшая безработица в США, превышающая 13 процентов. По мнению представителей Белого дома, такие ограничения позволят сохранить для американцев около полумиллиона рабочих мест.

"Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих",  – говорится в указе.

Ограничения будут действовать до конца календарного года и могут быть продлены. Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Кроме того, Трамп до конца года продлил ограничения на приезд США по программе Green Card.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В марте Соединенные Штаты Америки временно прекратили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса.