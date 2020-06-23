Поломался самолет: президент Хорватии не сможет приехать к Путину на парад

Об этом пишет Index.hr.

В канцелярии хорватского президента рассказали, что повреждения у самолета были замечены 13 июня во время полета из Дубровника в Загреб. Во время посадки была обнаружена утечка моторного масла. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Ремонтировать воздушное судно планируют до 24 июня, а потому президент Хорватии не сможет участвовать в военном параде в Москве, который запланирован именно на этот день.

"Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолета, который не смогут отремонтировать до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию еще не запустили", – сказал пресс-секретарь канцелярии президента Никола Елич.

Миланович находится с официальным визитом в Черногории, и сразу после его окончания, он должен был уехать в Москву.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился, чтобы парад Победы, который был запланирован на 9 мая, но отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, был проведен 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади прошел парад, посвященный победе над нацистской Германией.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Как ранее сообщал Фокус:

Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан не посетит Москву 24 июня из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.