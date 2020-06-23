Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Об этом сообщает Guardian.

Результат теста на коронавирус у теннисиста оказались положительным. 33-летний Джокович узнал о заражении после участия в выставочном турнире Adria Tour. Вместе с ним заболела и его жена Елена. Их дети здоровы.

Несмотря на вспышку заболевания на самих соревнованиях лучший теннисист мира отказался от тестирования. После этого Джокович вернулся в Сербию, заверив, что вся его команда пройдет обследование.

Кстати, ранее болгарский теннисист Григор Димитров, который тоже принимал участие в турнире Adria Tour, также заразился коронавирусом.

Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии "Большого шлема".

Как ранее сообщал Фокус:

В марте Джокович вместе с женой сделали пожертвование в размере одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Сербии.

В апреле Джокович выступил против перспективы обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, желающих принять участие в международных турнирах.