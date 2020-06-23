Трамп встал на защиту памятников: за их снос грозится сажать в тюрьму на 10 лет

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до десяти лет", – написал американский президент.

Он также отметил, что его распоряжение вступило в силу "незамедлительно" и его также можно использовать для наказания за уже совершенные акты вандализма или снесенные памятники.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

Там же демонстранты снесли статую президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.