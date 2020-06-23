Протесты в США

Трамп встал на защиту памятников: за их снос грозится сажать в тюрьму на 10 лет

Трамп встал на защиту памятников: за их снос грозится сажать в тюрьму на...

Фото: politico.com

Президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй. Его распоряжение вступило в силу "незамедлительно".

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до десяти лет", – написал американский президент.

Он также отметил, что его распоряжение вступило в силу "незамедлительно" и его также можно использовать для наказания за уже совершенные акты вандализма или снесенные памятники.

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