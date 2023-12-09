В Киеве демонтировали памятник, натурщиком для которого был Кравчук (фото, видео)

В процессе демонтажа выяснилось, что копыта лошади, на которой сидит верхом советский командир Николай Щорс, невозможно достать из цемента, поэтому их решили отпилить.

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В Киеве в субботу, 9 декабря, демонтировали конный памятник советскому военачальнику Николаю Щорсу, установленный на бульваре Тараса Шевченко. Над демонтажем конструкции столичные коммунальщики работали шесть часов, сообщает КГГА.

Для того чтобы работники КП "Киевблагоустройство" смогли снять с постамента семитонного Щорса, пришлось задействовать различную тяжелую технику и даже частично перекрыть движение транспорта по бульвару. В процессе демонтажа выяснилось, что копыта лошади, на которой сидит верхом командир, невозможно достать из цемента, поэтому их решили отпилить. Около 14:00 монумент погрузили на грузовик и отвезли в музей авиации им. Антонова. Отметим, что монумент военачальнику большевиков простоял в центре столицы почти 70 лет.

В свою очередь журналисты телеканала "Киев" решили опросить прохожих и узнать, что киевляне думать о сносе памятника на бульваре Тараса Шевченко. Многие выразились за то, чтобы демонтировать фигуру самого Николая Щорса, но оставить его лошадь.

"Оставить коня, но сменить личность. Потому, что конь на самом деле красивый и он мне нравится, как животное", — сказала одна из прохожих журналистам.

В свою очередь молодой мужчина выразил мнение, что памятник нужно демонтировать полностью и на его месте поставить монумент украинским историческим личностям. Например, гетманам Богдану Хмельницкому или Ивану Мазепе. Еще одна киевлянка напомнила медийщикам, что натурщиком для монумента "красному командиру" в свое время послужил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Поэтому она предложила срезать с фигуры Щорса фуражку, кобуру и бинокль, превратив его таким образом в памятник самому Кравчуку.

Что известно о памятнике Николаю Щорсу в Киеве

На месте памятника Щорсу в 1872–1926 годах был памятник Алексею Бобринскому – основоположнику железной дороги в Киеве. Сам монумент военачальнику большевиков был открыт 30 апреля 1954 года — к так называемому 300-летию "воссоединения Украины и России". Инициатором установки монумента стал лично генсек СССР Иосиф Сталин, издавший соответствующий указ еще в 1936 году, однако реализация проекта затянулась из-за начала Второй мировой войны.

Натурщиком для образа в процессе создания памятника работал будущий первый президент Украины Леонид Кравчук (тогда он был студентом).

"Фигура до головы — это я, но голова не моя. То есть самое главное, что есть у человека — это голова, а поскольку голова не моя, то я не считаю себя Щорсом", — прокомментировал этот факт политик в эфире "Право на власть" в 2021-м году.

Николай Щорс — уроженец Украины, он родом из поселка Сновск, который и сегодня существует в Черниговской области. В 1919 году "1-й Украинский советский полк имени Богуна", который он сформировал, брал Киев, где Щорс в феврале 1919 года был назначен комендантом. Военачальника убили в августе 1919 года на Житомирщине, в боях с Галицкой армией ЗУНР. Хотя до сих пор существует альтернативная версия, согласно которой командира большевиков убили сотрудники ВЧК. Образ Щорса активно начали продвигать в 30-е года прошлого века, чтобы создать миф об украинцах, которые якобы поддерживали установление советской власти.

Памятник Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве демонтировали и увезли Памятник Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве демонтировали и увезли Памятник Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве демонтировали и увезли Памятник Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве демонтировали и увезли Памятник Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве демонтировали и увезли

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Украине демонтируют памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям. Освобождение от российского и советского культурного наследия ждет как Киев, так и другие украинские города. В Минкульте сообщили, что именно изымут из Государственного реестра недвижимых памятников.

Ранее в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. В частности, памятник "Основателям Одессы" был установлен на Екатерининской площади в 2007 году, а памятник Суворову — в 2012 году.