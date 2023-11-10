В Украине демонтируют памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям

Освобождение от российского и советского культурного наследия ждет как Киев, так и другие украинские города. В Минкульте сообщили, что именно изымут из Государственного реестра недвижимых памятников.

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Правительство приняло решение демонтировать памятники русскому поэту Александру Пушкину, предводителю большевиков Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Обязанности по демонтажу памятников российских и советских деятелей возложили на местные общины. Как сообщили в министерстве, местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики, что означает — демонтировать и переместить памятники.

"Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики — демонтировать и переместить памятники", — подчеркнул в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко в Киеве демонтируют

Что именно изъяли из Государственного реестра недвижимых памятников Киева

Так, из реестра Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения изъяли:

памятник Пушкину на проспекте Берестейском,

памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко,

могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке,

монитор "Железняков" по ул. Электриков,

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве

Какие памятники демонтируют в других городах

Кроме столицы освобождение от российского и советского культурного наследия осуществят в следующих городах:

памятники Пушкину — в Житомире, Харькове и Одессе,

князю Воронцову — в Одессе,

полководцу Суворову — в Измаиле,

адмиралу Ушакову — в Херсоне,

"Украина — освободителям" — в Ужгороде,

Мемориальный комплекс "Борцам революции" — в Луганске.

Напомним, 20 августа 2023-го мэр Одессы заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину не нужно убирать в городе. По словам Геннадия Труханова, Пушкин — это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире.

Ранее в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. В частности, памятник "Основателям Одессы" был установлен на Екатерининской площади в 2007 году, а памятник Суворову — в 2012 году.