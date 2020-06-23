С начала года Германия вывезла в РФ 3 тыс. тонн ядерных отходов, – экологи
Об этом пишет Deutsche Welle.
Очередную партию отходов (образуются при обогащении урана в ходе производства топлива для АЭС) объемом 600 тонн отправили в Россию, в Новоуральск вчера, 22 июня из города Гронау.
Основую часть отходов доставят поездом, когда именно – не учтоняется. Другую часть отправили на грузовиках в Амстердам, откуда их доставят в порт под Санкт-Петербургом в начале июля.
Всего с начала текущего года в Россию из Германии доставили уже более 3 тыс. тонн ядерных отходов. В Greenpeace говорили, якобы в 2019-2022 годах из Германии планируют вывезти в РФ 12 тыс. тонн отходов.
Примечательно и то, что согласно букве российского закона ввоз в РФ ядерных отходов для хранения или захоронения запрещен. При этом допускается импорт для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.
Но в Greenpeace отмечают, что вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа все же оставались в РФ. А по данным организации "Экозащита", до 98% от всего объема ввезенных отходов навсегда остаются в РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2011 году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отказе от атомной энергетики. "Озеленить" немецкую энергетику планировалось до 2022 года.
- По словам канцлера, ее позиция по вопросу АЭС кардинально изменилась после катастрофы АЭС "Фукусима-1" в Японии. Тогда Меркель сравнивала отказ от АЭС с "подвигом Геракла" и заявляла, что Германия станет первой в мире индустриальной страной, совершившей прорыв к "электроэнергии будущего".
- В то же время, сторонники ядерной энергетики утверждали, что отключение АЭС угрожает энергетической безопасности ФРГ и сделает ее зависимой от угля, газа и электроэнергии, которую нужно импортировать из других стран, в т.ч. из России.