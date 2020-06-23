С начала года Германия вывезла в РФ 3 тыс. тонн ядерных отходов, – экологи

В 2019 году, после десятилетнего перерыва, в Россию опять начали отправлять ядерные отходы, хотя по закону хранить и захоранивать зарубежные отходы в РФ нельзя

Об этом пишет Deutsche Welle.

Очередную партию отходов (образуются при обогащении урана в ходе производства топлива для АЭС) объемом 600 тонн отправили в Россию, в Новоуральск вчера, 22 июня из города Гронау.

Основую часть отходов доставят поездом, когда именно – не учтоняется. Другую часть отправили на грузовиках в Амстердам, откуда их доставят в порт под Санкт-Петербургом в начале июля.

Всего с начала текущего года в Россию из Германии доставили уже более 3 тыс. тонн ядерных отходов. В Greenpeace говорили, якобы в 2019-2022 годах из Германии планируют вывезти в РФ 12 тыс. тонн отходов.

Примечательно и то, что согласно букве российского закона ввоз в РФ ядерных отходов для хранения или захоронения запрещен. При этом допускается импорт для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.

Но в Greenpeace отмечают, что вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа все же оставались в РФ. А по данным организации "Экозащита", до 98% от всего объема ввезенных отходов навсегда остаются в РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2011 году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отказе от атомной энергетики. "Озеленить" немецкую энергетику планировалось до 2022 года.

По словам канцлера, ее позиция по вопросу АЭС кардинально изменилась после катастрофы АЭС "Фукусима-1" в Японии. Тогда Меркель сравнивала отказ от АЭС с "подвигом Геракла" и заявляла, что Германия станет первой в мире индустриальной страной, совершившей прорыв к "электроэнергии будущего".