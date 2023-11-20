Ядерный взрыв над Сибирью: МВД РФ не нашло экстремизма в словах Симоньян (документ)

В письме российского правоохранительного ведомства говорится, что оснований для реагирования в соответствии с законом РФ против экстремистской деятельности не обнаружили.

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Российское МВД не нашло признаков экстремизма в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью. Ответ ведомства на запрос выложил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Представители МВД РФ провели проверку слов главреда RT Маргариты Симоньян, по результатам которой выяснилось, что "оснований для реагирования" не обнаружилось.

"В ходе проверки оснований для реагирования в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года #114-Ф3 "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", — говорится в письме российского правоохранительного ведомства.

Опубликовавший ответ депутат сравнил такое решение МВД с приговором художнице Саше Скочиленко, которая на днях была осуждена на семь лет лишения свободы по делу о замене ценников в магазинах.

"Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить", — написал депутат в Telegram-канале.

Фото: российский депутат Ступин/Telegram | Ответ российского МВД, который пришел после запроса депутата о словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

В октябре этого года российский депутат Ступин вместе со своим помощником Николаем Королевым попросил Следственный комитет РФ и МВД проверить заявление Симоньян в ее телепрограмме.

Что сказала Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

2 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян в своей программе "Ч.Т.Д." сказала, сославшись на "инженера-радиоэлектроника", имя которого все же не назвала, что над территорией Сибирью можно было бы устроить "термоядерный взрыв".

На земле, согласно расчетам Симоньян, ничего бы не произошло: "Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации". Но во всем мире была бы "выведена из строя вся радиоэлектроника".

По мнению главреда российского международного телеканала с многоязычной сетью программ, это "самая гуманная, травоядная опция".

Спустя время Симоньян уже утверждала, что не призывала "наносить ядерный удар по территории РФ" и подала иск о клевете на "какого-то там помощника какого-то депутата".

Напомним, что, комментируя заявление Симоньян, глава СНБО Алексей Данилов назвал его проявлением отчаяния, из-за того, что в РФ уже не знают, что еще предпринять.

Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в ответ на заявление Симоньян сказал, что она заслуживает почетную грамоту от ГУР Украины.