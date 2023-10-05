"Они в отчаянии": Данилов отреагировал на слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью (видео)

Секретарь СНБО назвал заявление Маргариты Симоньян о ядерном взрыве "полной чушью". Он отметил, что Китай вряд ли позволит России осуществить озвученный пропагандисткой сценарий.

Related video

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на высказывание Маргариты Симоньян о том, что во взрыве ядерной бомбы над Сибирью "нет ничего страшного". Чиновник высказался по этому поводу в эфире телемарафона 5 октября.

Алексей Данилов прокомментировал утверждение российской пропагандистки о том, что ядерный взрыв якобы выведет из строя все спутники и электронику.

"Могу сказать, что это полная чушь. Что бы они там ни делали, оно так не работает", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник также усомнился в том, что Россия выиграет от такого решения. Кроме того, он считает, что вряд ли Пекин позволит Москве применить ядерные бомбы, так как последствия могут коснуться китайской территории.

Данилов отметил, что за время полномасштабной войны риторика российских пропагандистов изменилась.

"Они в отчаянии и не знают, что делать. И прав наш президент, когда говорит, что этот ядерный шантаж – это единственное, что у них остается", – сказал он.

Заявление Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью: что известно

Напомним, 3 октября в эфире программы Ч.Т.Д Маргарита Симонян заявила, что если осуществить ядерный взрыв над Сибирью, то "ядерной зимы после не будет". По ее мнению, в подобном шаге "нет ничего страшного", зато из стоя выйдет вся электроника и спутники.

Помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев пожаловался на Маргариту Симонян в СК и МВД России из-за ее высказывания о ядерном взрыве. Комментируя высказывание пропагандистки, он отметил, что "нет предела моральному разложению".

На Симоньян пожаловались в СК и МВД

В ответ Маргарита Симоньян пригрозила заявлением в полицию о ложном доносе. Пропагандистку поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, посоветовав ее критикам "заняться полезным делом".

Позже Маргарита Симоньян заявила, что "земное в ней победило" и она все-таки подала заявление на Николая Королева. По словам Симоньян, обвинения помощника депутата "чудовищно" и "порочит ее репутацию".

После этого депутат Мосгордумы Евгений Ступин присоединился к своему помощнику Николаю Королеву и также обратился в СК с требованием привлечь Маргариту Симоньян к уголовной ответственности.