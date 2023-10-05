"Вони у відчаї": Данілов відреагував на слова Симоньян про ядерний вибух над Сибіром (відео)

Секретар РНБО назвав заяву Маргарити Симоньян про ядерний вибух "повною нісенітницею". Він зазначив, що Китай навряд чи дасть змогу Росії здійснити озвучений пропагандисткою сценарій.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на висловлювання Маргарити Симоньян про те, що у вибуху ядерної бомби над Сибіром "немає нічого страшного". Чиновник висловився з цього приводу в ефірі телемарафону 5 жовтня.

Олексій Данілов прокоментував твердження російської пропагандистки про те, що ядерний вибух нібито виведе з ладу всі супутники та електроніку.

"Можу сказати, що це повна нісенітниця. Що б вони там не робили, воно так не працює", — заявив секретар РНБО.

Чиновник також засумнівався в тому, що Росія виграє від такого рішення. Крім того, він вважає, що навряд чи Пекін дозволить Москві застосувати ядерні бомби, оскільки наслідки можуть торкнутися китайської території.

Данілов зазначив, що за час повномасштабної війни риторика російських пропагандистів змінилася.

"Вони в розпачі і не знають, що робити. І правий наш президент, коли каже, що цей ядерний шантаж — це єдине, що в них залишається", — сказав він.

Заява Симоньян про ядерний вибух над Сибіром: що відомо

Нагадаємо, 3 жовтня в ефірі програми Ч.Т.Д Маргарита Симоньян заявила, що якщо здійснити ядерний вибух над Сибіром, то "ядерної зими після не буде". На її думку, у такому кроці "немає нічого страшного", зате з ладу вийде вся електроніка та супутники.

Помічник депутата Мосміськдуми Євгена Ступіна Микола Корольов поскаржився на Маргариту Симоньян в СК і МВС Росії через її висловлювання про ядерний вибух. Коментуючи висловлювання пропагандистки, він зазначив, що "немає межі моральному розкладанню".

На Симоньян поскаржилися в СК і МВС

У відповідь Маргарита Симоньян пригрозила заявою в поліцію про неправдивий донос. Пропагандистку підтримав глава Чечні Рамзан Кадиров, порадивши її критикам "зайнятися корисною справою".

Пізніше Маргарита Симоньян заявила, що "земне в ній перемогло" і вона все-таки подала заяву на Миколу Корольова. За словами Симоньян, звинувачення помічника депутата "жахливі" і "паплюжать її репутацію".

Після цього депутат Мосміськдуми Євген Ступін приєднався до свого помічника Миколи Корольова і також звернувся до СК з вимогою притягнути Маргариту Симоньян до кримінальної відповідальності.