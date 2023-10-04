Симоньян пригрозила кримінальним переслідуванням критикам ідеї ядерного вибуху над Сибіром

За словами Рамзана Кадирова, слова пропагандистки означають, що і за несприятливого розвитку подій Росія нібито стратегічно не програє.

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Головний редактор RT Маргарита Симоньян радить критикам її заяви про ядерний вибух над Сибіром спочатку її вислухати. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Російська пропагандистка також пригрозила заявою в поліцію про неправдивий донос.

"Велике прохання до деяких вітчизняних коментаторів — перед тим як щось коментувати, (хоча б почитати Пастернака) це послухати. Особливо перед тим, як писати заяви в різні органи", — заявила вона, нагадавши, що існує стаття про "неправдивий донос".

Пропагандистку підтримав голова Чечні Рамзан Кадиров. Її критикам він порадив "зайнятися корисною справою" — і боротися проти НАТО.

За словами Кадирова, Симоньян не настільки дурна, щоб пропонувати завдати ядерного удару по своїй території. Такі рішення ухвалює головнокомандувач, уточнив він.

"В її контексті наведена як приклад дія означає, що навіть за такого несприятливого розвитку подій Росія, порівняно з рештою світу, стратегічно не програє", — пояснив Кадиров.

Симоньян запропонувала ядерний удар "над Сибіром"

Днями Симоньян в ефірі своєї програми заявила, що як ультиматум "де-небудь над Сибіром" російські війська могли б влаштувати термоядерний вибух. Це має допомогти в боротьбі із Заходом, який намагається "руками України задушити Росію".

Такою заявою обурилися чиновники з Новосибірська та Алтайського краю. Представники Мосміськдуми зажадали від Слідчого комітету "проаналізувати" висловлювання Симоньян і притягнути її до відповідальності.

Нагадаємо, що у РФ співробітнику Симоньян, який закликав до геноциду українців, підкинули під двері свинячу голову.