Після слів про ядерний вибух над Сибіром: на Симоньян поскаржилися в СК і МВС (відео)

Російський політик Микола Корольов розкритикував міркування Маргарити Симоньян про ядерний удар по території РФ. Коментуючи висловлювання пропагандистки, він зазначив, що "немає межі моральному розкладанню".

Related video

Помічник депутата Мосміськдуми Євгена Ступіна Микола Корольов поскаржився на главу RT Маргариту Симоньян у Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації через її висловлювання про ядерний вибух. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Instagram 4 жовтня.

"Я думав, що бачив уже всі можливі прояви пропаганди, але, виявляється, немає межі моральному розкладанню..." — написав Корольов.

Йдеться про міркування Маргарити Симоньян в ефірі програми Ч.Т.Д. Російська пропагандистка заявила, що якщо здійснити ядерний вибух над Сибіром, то "ядерної зими після не буде". На її думку, у такому кроці "немає нічого страшного".

Симоньян також зазначила, що за її даними, у разі ядерного удару з ладу буде виведено всю радіоелектроніку і всі супутники.

"Ми повернемося з вами в 93 рік. І я вам скажу, прекрасно ж жили", — сказала пропагандистка.

На Маргариту Симоньян поскаржилися в СК і МВС

Микола Корольов відправив у СК і МВС звернення, в якому вимагає провести аналіз висловлювань Маргарити Симоньян і притягнути її до відповідальності. Він також додав, що "не повірив своїм вухам і очам".

"Подібні висловлювання є порушенням законодавства РФ, не кажучи вже про дикість і безглуздість цих заяв. І, природно, продовжуємо вірити в рівність усіх громадян перед законом (ні).", — підсумував помічник депутата.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що співробітнику російського агентства "Russia Today", яким керує пропагандистка Маргарита Симоньян, Тимофію Сергієву підкинули свинячу голову на поріг його квартири в Москві.

Раніше, 27 серпня, Маргарита Симоньян заявила, що поблизу її будинку вже вдруге впав безпілотник. Вона заявила, що атаку організували "терористи".