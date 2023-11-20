Ядерний вибух над Сибіром: МВС РФ не знайшло екстремізму в словах Симоньян (документ)

У листі російського правоохоронного відомства йдеться, що підстав для реагування відповідно до закону РФ проти екстремістської діяльності не виявили.

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Російське МВС не знайшло ознак екстремізму в словах головного редактора RT Маргарити Симоньян про ядерний вибух над Сибіром. Відповідь відомства на запит виклав у своєму Telegram-каналі депутат Мосміськдуми Євген Ступін.

Представники МВС РФ провели перевірку слів головного редактора RT Маргарити Симоньян, за результатами якої з'ясувалося, що "підстав для реагування" не виявилося.

"Під час перевірки підстав для реагування відповідно до Федерального закону від 25 липня 2002 року #114-Ф3 "Про протидію екстремістській діяльності" не виявлено", — йдеться в листі російського правоохоронного відомства.

Депутат, який опублікував відповідь, порівняв таке рішення МВС із вироком художниці Саші Скочиленко, яку днями було засуджено на сім років позбавлення волі у справі про заміну цінників у магазинах.

"Звичайно, це ж не антивоєнні цінники в магазині клеїти", — написав депутат у Telegram-каналі.

Фото: російський депутат Ступін/Telegram | Відповідь російського МВС, яка надійшла після запиту депутата про слова Симоньян про ядерний вибух над Сибіром

У жовтні цього року російський депутат Ступін разом зі своїм помічником Миколою Корольовим попросив Слідчий комітет РФ і МВС перевірити заяву Симоньян у її телепрограмі.

Що сказала Симоньян про ядерний вибух над Сибіром

2 жовтня головна редакторка RT Маргарита Симоньян у своїй програмі "Ч.Т.Д." сказала, пославшись на "інженера-радіоелектроніка", ім'я якого все ж таки не назвала, що над територією Сибіру можна було б влаштувати "термоядерний вибух".

На землі, згідно з розрахунками Симоньян, нічого б не сталося: "Ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої радіації". Але в усьому світі була б "виведена з ладу вся радіоелектроніка".

На думку головного редактора російського міжнародного телеканалу з багатомовною мережею програм, це "найгуманніша, травоїдна опція".

Через деякий час Симоньян уже стверджувала, що не закликала "завдавати ядерного удару по території РФ" і подала позов про наклеп на "якогось там помічника якогось депутата".

Нагадаємо, що, коментуючи заяву Симоньян, голова РНБО Олексій Данілов назвав її проявом відчаю, через те, що у РФ уже не знають, що ще зробити.

Раніше повідомлялося, що політичний аналітик Олександр Кочетков у відповідь на заяву Симоньян сказав, що вона заслуговує на почесну грамоту від ГУР України.