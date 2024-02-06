"Исследовательский объект": Иран заявил о строительстве нового ядерного реактора

По словам журналистов, Тегеран стремится расширить свои возможности, чтобы конкурировать с крупными игроками в ядерной энергетике.

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Иран объявил о планах по строительству своего четвертого ядерного исследовательского реактора в городе Исфахан вскоре после того, как было оглашено о начале работ по созданию нового комплекса атомных электростанций на юге страны. Об этом сообщает DW.

"Сегодня на площадке в Исфахане начался процесс заливки бетона для фундамента реактора", — цитирует иранское информационное агентство IRNA главу Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.

Государственное агентство IRNA описало новый 10-мегаваттный реактор как "исследовательский", отметив его разностороннее использование, включая испытания топлива и ядерных материалов, а также производство промышленных радиоизотопов и радиофармацевтических препаратов. Существующий центр ядерных исследований в Исфахане уже включает в себя три реактора.

Тегеран стремится увеличить свои возможности для конкуренции с крупными участниками в области ядерной энергетики. В январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Иран "сокращает" сотрудничество с агентством.

На прошлой неделе также было объявлено, что в городе Сирик в настоящее время строится новый комплекс атомных электростанций, который будет обладать общей суточной производственной мощностью в пять тысяч мегаватт.

"Мы должны достичь производственной мощности 20 тысяч мегаватт ядерной энергии в стране к 2041 году", — подчеркнул Эслами во время поездки в регион вместе с президентом страны Ибрагимом Раиси.

По данным IRNA, АЭС в Сирике должны быть введены в эксплуатацию до 2031 года.

Фокус ранее писал об увеличении вероятности прямого противостояния США и Ирана на Ближнем Востоке. Американский контингент в регионе насчитывает более 30 тысяч военных.

Иранские военные и их прокси периодически наносят удары по объектам в Ираке и Сирии. В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США в Эрбиле.