Жителям Курганской области РФ угрожает массовая онкология: затопило урановые рудники, — СМИ

Сотрудник Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский предупредил, что концентрация солей урана в реке приведет к росту заболеваний. Внутреннее облучение, которое гораздо опаснее внешнего, "абсолютно неизбежно".

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Наводнение в Курганской области РФ затопило урановые скважины. По данным журналистов, таким образом в реку Тобол мог попасть раствора урана. Об этом пишет издание "Агентство", ссылаясь на комментарии экологов.

Специалисты предполагают, что в будущем это может повлечь за собой рост ряда заболеваний.

Опубликованная администрацией региона карта указывает на то, что в зоне подтопления находятся старые скважины месторождения "Добровольное". Оно расположено между селом Звериноголовское, Труд и Знание.

Скважины месторождения "Добровольное"

Скважины месторождения "Добровольное"

Эколог Сергей Еремин считает, под водой может быть старая скважина, "протекающая 35 лет". Более того, есть риск, что вода доберется и до новых скважин, которые были пробурены выше.

Алексей Шварц из штаба Навального в Кургане прежде занимался проблемами урановых месторождений. По его словам, раствор урана попал в воду.

"Урановая жила под землей находится не в саркофаге. Много лет рудное тело было ограждено глинистыми слоями и твердыми породами земли на глубине 400 метров", — объяснил он.

Для добычи пробурили сотни или даже тысячи скважин и при этом повредили естественный саркофаг. Он также упомянул о том, что при попадании урана на поверхность кожи есть риск возникновения онкологии.

Представитель Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, который специализируется в сфере радиоактивных отходов, предупредил, что повышенная концентрация солей урана в реке приведет к росту заболеваний.

Ожаровский отметил, что уран считается альфа-активным веществом, а его попадание в организм с питьевой водой чревато внутренним облучением, что гораздо опаснее внешнего.

Он отметил, что речная вода все же разбавит раствор — концентрации не превысят нормативы, вместе с тем коллективные дозы для жителей региона возрастут. То, что кто-то получит заболевание, специалист называет "абсолютно неизбежным".

Месторождение "Добровольное" находится в разработке компании из структуры "Росатома". Экоактивисты в Курганской области несколько лет пытались добиться запрета добычи урана на нем. Представители "Росатома", в свою очередь, придерживаются мнения, что экоактивисты мешают добывать "стратегическое сырье".

Напомним, что "утечка радиации" привела к чрезвычайному положению в российском Хабаровске.

Также сообщалось, что в начале апреля в Харькове была обесточена ядерная установка "Джерело нейтронів".