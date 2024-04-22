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Мир Российско-украинская война

Жителям Курганской области РФ угрожает массовая онкология: затопило урановые рудники, — СМИ

Наводнение в РФ
Фото: МЧС России | Наводнение в РФ

Сотрудник Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский предупредил, что концентрация солей урана в реке приведет к росту заболеваний. Внутреннее облучение, которое гораздо опаснее внешнего, "абсолютно неизбежно".

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Наводнение в Курганской области РФ затопило урановые скважины. По данным журналистов, таким образом в реку Тобол мог попасть раствора урана. Об этом пишет издание "Агентство", ссылаясь на комментарии экологов.

Специалисты предполагают, что в будущем это может повлечь за собой рост ряда заболеваний.

Опубликованная администрацией региона карта указывает на то, что в зоне подтопления находятся старые скважины месторождения "Добровольное". Оно расположено между селом Звериноголовское, Труд и Знание.

Скважины месторождения "Добровольное" Fullscreen
Скважины месторождения "Добровольное"
Скважины месторождения "Добровольное" Fullscreen
Скважины месторождения "Добровольное"

Эколог Сергей Еремин считает, под водой может быть старая скважина, "протекающая 35 лет". Более того, есть риск, что вода доберется и до новых скважин, которые были пробурены выше.

Алексей Шварц из штаба Навального в Кургане прежде занимался проблемами урановых месторождений. По его словам, раствор урана попал в воду.

"Урановая жила под землей находится не в саркофаге. Много лет рудное тело было ограждено глинистыми слоями и твердыми породами земли на глубине 400 метров", — объяснил он.

Для добычи пробурили сотни или даже тысячи скважин и при этом повредили естественный саркофаг. Он также упомянул о том, что при попадании урана на поверхность кожи есть риск возникновения онкологии.

Представитель Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, который специализируется в сфере радиоактивных отходов, предупредил, что повышенная концентрация солей урана в реке приведет к росту заболеваний.

Ожаровский отметил, что уран считается альфа-активным веществом, а его попадание в организм с питьевой водой чревато внутренним облучением, что гораздо опаснее внешнего.

Он отметил, что речная вода все же разбавит раствор — концентрации не превысят нормативы, вместе с тем коллективные дозы для жителей региона возрастут. То, что кто-то получит заболевание, специалист называет "абсолютно неизбежным".

Месторождение "Добровольное" находится в разработке компании из структуры "Росатома". Экоактивисты в Курганской области несколько лет пытались добиться запрета добычи урана на нем. Представители "Росатома", в свою очередь, придерживаются мнения, что экоактивисты мешают добывать "стратегическое сырье".

Напомним, что "утечка радиации" привела к чрезвычайному положению в российском Хабаровске.

Также сообщалось, что в начале апреля в Харькове была обесточена ядерная установка "Джерело нейтронів".