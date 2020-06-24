Сбежавший из России банкир обнародовал подростковые фотографии дочерей Путина

Основатель обанкротившегося Межпромбанка, сбежавший в 2011 году из России бывший "православный олигарх" и "кошелек Кремля" Сергей Пугачёв, которому на родине заочно предъявлены обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями, выложил на своем сайте фотографии из личного архива. Среди них есть изображения дочерей президента Владимира Путина в юности. Об этом сообщил сайт движения "Открытые медиа", которое поддерживает Михаил Ходорковский.

Фото были сделаны в начале 2000-х. В это время Пугачёв, по его словам, тесно общался с Путиным и его семьей. На одном из фото есть подпись "Катерина и Мария Путины".

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По данным источников Reuters и Bloomberg, сейчас дочерей президента РФ зовут Катерина Тихонова и Мария Воронцова.

Владимир Путин очень редко говорит о своей семье. Известно, что от первого брака с Людмилой Путиной у него есть две дочери Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986). В 2015-м во время пресс-конференции он сказал, что не будет обсуждать семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

Но журналисты собрали информацию о предполагаемых дочерях Путина.

Катерина Тихонова сейчас возглавляет фонд "Иннопрактика" и тесно сотрудничает с МГУ. Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был ее тогдашний муж Кирилл Шамалов.

Мария Воронцова (также известная как Мария Фаассен) – врач и занимается детской эндокринологией.

Как ранее сообщал Фокус: