Предполагаемая дочь Путина возглавит создаваемый Институт искусственного интеллекта

Создание этого Института поддерживает президент РФ

Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью президента России Владимира Путина, возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, который появится до конца года в МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщила газета "Ведомости".

О планах МГУ создать Институт искусственного интеллекта стало известно из презентации ректора университета Виктора Садовничего. Из нее же следует, что институт возглавит К. В. Тихонова. Она сейчас является генеральным директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (работает под маркой "Иннопрактика"), учредителем которого является МГУ. Также она является заместителем проректора МГУ, имеет степень кандидата физико-математических наук. В декабре 2019 года 33-летняя Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту (она серьезно занималась акробатическим рок-н-роллом).

Ранее Путин поддержал идею создания такого института, назвав его "важнейшим элементом реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта".

Напомним, в России засекречена любая информация о семье Путина. Но минфин США и СМИ, в частности агентства Reuters и Bloomberg, уверенно называют Катерину Тихонову дочерью Владимира Путина. Второй его дочерью называют Марию Воронцову. Сам Путин публично никогда не подтверждал, что это его дочери, но и не отрицал этого – всегда уходил от прямого ответа.

Как ранее сообщал Фокус: