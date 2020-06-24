Авиакатастрофа в Пакистане: пилоты обсуждали не посадку самолета, а коронавирус

Предварительное расследование катастрофы самолета Airbus А320 в пакистанском Карачи, которая произошла в прошлом месяце, показало, что пилоты при заходе на посадку не были сконцентрированы на своих обязанностях, они обсуждали пандемию коронавируса.

Об этом сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан, представляя в Национальной ассамблее Пакистана предварительный доклад о катастрофе, сообщает Dawn.

Отмечается, что болезнь коснулась семей обоих летчиков, и они говорили об этом в течение всего рейса, что выяснилось после расшифровки данных "черных ящиков".

Иллюзия неуязвимости, невнимательность и самоуверенность опытных пилотов привела к ошибке выбора высоты при повторном заходе на посадку.

Согласно данным отчета, самолет был полностью исправен. При первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей. Авиадиспетчеры трижды напомнили пилоту о том, что высота его самолета была намного выше рекомендуемого предела, и посоветовали ему совершить еще один заход на посадочную полосу. Однако пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей, передает телеканал Geo TV.

По словам Хана, бортпроводники и авиадиспетчеры также несут ответственность за трагедию.

"Те, кто умер, да простит их Господь. Те, кто несет ответственность, будут привлечены к ответственности", – добавил Хан.

Полный отчет о расследовании трагедии будет представлен до конца 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Рakistan International Airlines Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.