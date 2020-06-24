Не выдержали конкуренции со смартфонами. Olympus продает бизнес по выпуску камер

Один из пионеров производства цифровых камер Olympus, объявляет о продаже подразделения, выпускающего фототехнику. Об этом сообщает The Verge.

Компания объявила, что заключила договор с Japan Industrial Partners (JIP), и до 30 сентября сделку планируют оформить.

Olympus заявляет, что "приняла меры из-за быстрого сокращения рынка, вызванного развитием смартфонов".

Согласно договору, Olympus расширит подразделение и передаст все свои акции. Инвесторы будут развивать бренды Zuiko и OM-D и продавать технику под брендом "Olympus".

Сумма сделки не раскрывается.

Olympus была основана в 1919 году как производитель микроскопов и термометров и стала одним из пионеров на рынке цифровой фототехники. В 1936 году компания выпустила свой первый фотоаппарат Semi Olympus I.

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