Не выдержали конкуренции со смартфонами. Olympus продает бизнес по выпуску камер
Один из пионеров производства цифровых камер Olympus, объявляет о продаже подразделения, выпускающего фототехнику. Об этом сообщает The Verge.
Компания объявила, что заключила договор с Japan Industrial Partners (JIP), и до 30 сентября сделку планируют оформить.
Olympus заявляет, что "приняла меры из-за быстрого сокращения рынка, вызванного развитием смартфонов".
Согласно договору, Olympus расширит подразделение и передаст все свои акции. Инвесторы будут развивать бренды Zuiko и OM-D и продавать технику под брендом "Olympus".
Сумма сделки не раскрывается.
Olympus была основана в 1919 году как производитель микроскопов и термометров и стала одним из пионеров на рынке цифровой фототехники. В 1936 году компания выпустила свой первый фотоаппарат Semi Olympus I.
Как ранее сообщал Фокус:
- Брат Пабло Эскобара, чья компания Escobar Inc продавала переупакованные Samsung Galaxy Fold, начала торговать отремонтированным и "позолоченными" iPhone 11 Pro за 499 долларов.
- Еврокомиссия разработает закон, обязывающий производителей мобильных устройств, продающихся в ЕС, прийти к общему стандарту для устройств зарядки гаджетов.