Гранд-Каньон превратился в огромную печку: из-за жары плавятся даже походные ботинки

Служба национальных парков (NPS) США предупредила посетителей Гранд-Каньона об экстремальной жаре, установившейся в каньоне. Рекордные температура воздуха продержатся до конца недели. Об этом сообщает CNN.

В Twitter NPS Гранд-Каньона разместила предупреждение о жаре и фотографию расплавившейся обуви. В сообщении отмечается, что высокие температуры приводят к тому, что клей даже на походных ботинках плавится и обувь в буквальном смысле разваливается на части.

Предупреждение от Службы национальных парков последовало за объявлением от синоптиков по поводу прихода экстремальной жары на запад США.

Температура воздуха в Гранд-Каньоне уже достигла 44 градусов по Цельсию и усиливается на более низкой местности. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о чрезмерной жаре для высот ниже 1200 метров в Гранд-Каньоне. Людям в этом районе рекомендуется не выходить на солнце.

"На хребтах и в горах температура может сильно отличаться от температуры в каньонах и долинах", – говорит метеоролог Хейли Бринк.

Разница обусловлена таким явлением природы, как адиабатический нагрев. Когда воздух сжимается, опускаясь на более низкую отметку, и выделяет тепло в виде энергии. Из-за этого, воздушные массы нагреваются еще больше.

"Вот почему мы наблюдаем температуру в 32 градуса на вершине Гранд-Каньона, но на его дне температура выше на 10-20 градусов", – говорит метеоролог.

Кроме этого, на этой неделе большая часть запада США находится под влиянием высоких температур. Такая погода типична для западной части летом, но максимумы на этой неделе, вероятно, станут рекордными.

"Подобная жара случается только один раз в году", – отмечают в Национальной службе погоды в Сакраменто.

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