Песков – Лукашенко: РФ не вмешивалась в выборы в Беларуси. Где аргументы?

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Беларусь – союзник России, а РФ "никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться" в выборы ни в этой, ни в какой-либо другой стране.

Также у Путина говорят, что сторона, которая обвиняет, должна предоставить аргументы, а если их нет, то это может значить, что Россия не вмешивалась в белорусские выборы.

"Что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава Богу, не в Вашингтоне живем", – ответил также Песков на вопрос, не собирается ли Россия проводить свое расследование в связи с обвинениями Лукашенко.

Сегодня, 25 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия подбрасывает в Беларусь фейки, которые в т.ч. касаются его сына.

"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", – рассказал он.

В то же время, признает глава государства, Беларусь – не ядерная держава и не может "взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим".

Как ранее сообщал Фокус:

Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны. По его словам, проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов финансируются российскими олигархами.

Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.