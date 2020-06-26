Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США один из самых низких в мире

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности – один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!", – написал глава Белого дома.

Отметим, что Трамп не ссылался на статистические данные или исследования в поддержку своих утверждений.

Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, в США в четверг было зарегистрировано 40,1 тысяч случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю Соединенные Штаты опередила только Бразилия, там зафиксировали 40,6 тысяч случаев.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировано 2 422 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли 124,4 тысячи человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Результаты тестирования показали, что протесты в США не привели к резкому росту числа заболеваний коронавирусом.