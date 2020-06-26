Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США один из самых низких в мире
Глава Белого дома считает, что смертность от коронавируса в стране значительно снизилась, а экономика скоро заработает в полную силу.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
"Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности – один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!", – написал глава Белого дома.
Отметим, что Трамп не ссылался на статистические данные или исследования в поддержку своих утверждений.
Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, в США в четверг было зарегистрировано 40,1 тысяч случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю Соединенные Штаты опередила только Бразилия, там зафиксировали 40,6 тысяч случаев.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировано 2 422 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли 124,4 тысячи человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Результаты тестирования показали, что протесты в США не привели к резкому росту числа заболеваний коронавирусом.
- По состоянию на утро 26 июня в мире зафиксировали 9 586 717 случаев инфицирования коронавирусом. 488 842 человек умерли, 4 822 067 пациента выздоровели.