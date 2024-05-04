ВСУ получат новую партию авиабомб JDAM-ER для уничтожения РЭБ РФ: детали поставок

Украина получит высокоточные авиабомбы JDAM-ER, которые будут уничтожать российские средства радиоэлектронной борьбы. Из-за этих средств было сложно использовать на линии фронта и JDAM, и снаряды Excalibur.

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Пентагон сообщил о заключении соглашения с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA), которая занимается выпуском сенсоров для высокоточных авиабомб JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range). Сенсоры предназначены для того, чтобы выслеживать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наводить на них средство поражения. Детали нового соглашения и его значение для боевых возможностей ВСУ рассказали на портале The WarZone.

На портале обратили внимание на заявление Минобороны США о сделке объемом 23 554 341 долл. на производство "поисковых систем Home-on GPS Jam" и "интеграции ГСН [головки самонаведения — ред.] увеличенной дальности". Указывается, что полученная продукция будет использоваться для оказания военной помощи Украине. Сколько времени займет производство, количество сенсоров и когда обновленные авиабомбы появятся в ВСУ, не указывается.

Оружие ВСУ — сенсор JDAM-ER для наведения на российские средства РЭБ Фото: the war zone

Эксперты The WarZone объяснили важность решения Пентагона. Новые сенсоры предназначены для того, чтобы уничтожать средства РЭБ противника — то есть обезвреживать вражеские устройства, которые мешали использованию JDAM. Кроме того, это может помочь высокоточным боеприпасам M982 Excalibur: эффективность этих снарядов уменьшилась с 70% до 6% после того, как россияне начали массово применять РЭБ на линии фронта.

Оружие ВСУ — ракета JDAM под крылом МиГ-29 Фото: X (Twitter)

О том, сколько стоит один сенсор для JDAM-ER, на портале не рассказали. Зато привели информацию компании-производителя: стоимость изделий составляет одну десятую часть стоимости аналогов.

"HOJ — это компактное устройство, стоимость производства которого составляет 1/10 от систем предыдущего поколения. HOJ использует твердотельные компоненты и общий интерфейс боеприпасов, что обеспечивает быструю и недорогую интеграцию", — говорится в брошюре компании.

Между тем эксперты портала Defense Express ответили на вопрос, почему США, имея технологию HOJ в 2014 году, только теперь решили сделать большой заказ и передать его Украине. По мнению экспертов, высокоточных авиабомб с новыми сенсорами анти-РЭБ сначала могло быть слишком мало и они должны были пройти испытания. Когда же увидели, что это эффективно, решили сделать заказ и усилить ВСУ.

Отметим, первые сообщения о предоставлении Украине JDAM-ER появились в марте 2023 года. В сети появились фотографии с этими авиабомбами, подвешенными под фюзеляжи самолетов МиГ-29. Кроме того, публиковались кадры взрывов как результатов использования этого вида средств поражения.

Напоминаем, после принятия решения о выделении помощи Украине от США стало известно, какое именно оружие ВСУ получат первым. 3 мая военный ВСУ рассказал, какие западные снаряды и ракеты уже поступили на линию фронта.