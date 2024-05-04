ЗСУ отримають нову партію авіабомб JDAM-ER для знищення РЕБ РФ: деталі поставок

Україна отримає високоточні авіабомби JDAM-ER, які будуть знищувати російські засоби радіоелектронної боротьби. Через ці засоби було складно використовувати на лінії фронту і JDAM, і снаряди Excalibur.

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Пентагон повідомив про укладання угоди з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA), яка займається випуском сенсорів для високоточних авіабомб JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range). Сенсори призначені для того, щоб вистежувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і наводити на них засіб ураження. Деталі нової угоди та її значення для бойових спроможностей ЗСУ розповіли на порталі The WarZone.

На порталі звернули увагу на заяву Міноборони США про угоду обсягом 23 554 341 дол. на виробництво "пошукових систем Home-on GPS Jam" та "інтеграції ГСН [головки самонаведення — ред.] збільшеної дальності". Вказується, що отримана продукція буде використовуватись для надання військової допомоги Україні. Скільки часу займе виробництво, кількість сенсорів та коли оновлені авіабомби з'являться у ЗСУ, не вказується.

Зброя ЗСУ - сенсор JDAM-ER для наведення на російські засоби РЕБ Фото: the war zone

Експерти The WarZone пояснили важливість рішення Пентагону. Нові сенсори призначені для того, щоб нищити засоби РЕБ противника — тобто знешкоджувати ворожі пристрої, які заважали використанню JDAM. Крім того, це може допомогти високоточним боєприпасам M982 Excalibur: ефективність цих снарядів зменшилась з 70% до 6% після того, як росіяни почали масово застосовувати РЕБ на лінії фронту.

Зброя ЗСУ - ракета JDAM під крилом МіГ-29 Фото: X (Twitter)

Про те, скільки коштує один сенсор для JDAM-ER, на порталі не розповіли. Натомість навели інформацію компанії-виробника: вартість виробів становить одну десяту частину вартості аналогів.

"HOJ — це компактний пристрій, вартість виробництва якого становить 1/10 від систем попереднього покоління. HOJ використовує твердотільні компоненти та загальний інтерфейс боєприпасів, що забезпечує швидку та недорогу інтеграцію", — ідеться у брошурі компанії.

Тим часом експерти порталу Defense Express відповіли на питання, чому США, маючи технологію HOJ у 2014 році, лише тепер вирішили зробити велике замовлення і передати його Україні. На думку експертів, високоточних авіабомб з новими сенсорами анти-РЕБ спершу могло бути надто мало і вони мали пройти випробування. Коли ж побачили, що це ефективно, вирішили зробити замовлення і підсилити ЗСУ.

Зазначимо, перші повідомлення про надання Україні JDAM-ER з'явились у березні 2023 року. У мережі з'явились світлини з цими авіабомбами, підвішеними під фюзеляжі літаків МіГ-29. Крім того, публікувались кадри вибухів як результатів використання цього виду засобів ураження.

Нагадуємо, після прийняття рішення про виділення допомоги Україні від США стало відомо, яку саме зброю ЗСУ отримають першою. 3 травня військовий ЗСУ розповів, які західні снаряди та ракети вже надійшли на лінію фронту.