Трампа оштрафовали на $9 тыс. из-за нарушения судебного запрета на сообщения в соцсетях

Бывшего американского лидера также обязали удалить сообщения с аккаунта в Truth Social и сайта своей предвыборной кампании.

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Дональда Трампа, 45-го президента США, оштрафовали на 9 тысяч долларов за неуважение к суду, нарушении запрета на публикацию информации о судебном процессе над ним в деле о "порноденьгах". Об этом сообщает Reuters.

В письменном распоряжении судья Хуан Мерчан сказал, что штрафа может быть недостаточно, чтобы "быть сдерживающим фактором для бизнесмена, который стал политиком". Он пожаловался, что он не имеет полномочий наложить больший штраф.

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Секретные спецслужбы США разрабатывают план безопасного пребывания Трампа в тюрьме, — СМИ

Представители обвинения заявили, что десять сообщений Трампа в его соцсети Truth Social, где критиковались отобранные судебной инстанцией присяжные и потенциальные свидетели прокуратуры, нарушают так называемый gag order, запрет разглашения информации в отношении участников процесса.

Судья поддержал обвинения, но наложил несколько меньший штраф. Бывшего президента также обязали удалить сообщения с аккаунта в Truth Social и сайта своей предвыборной кампании.

Суд над Трампом и дело о выплате денег порноактрисе

Экс-президента США обвиняли в подделке финансовых документов Trump Organization при выплате бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. С которой у него, как сообщают СМИ и сама женщина, была физическая связь. Трамп не признал себя виновным и отрицал секс с Дэниелс.

Напомним, 18 апреля в Politico назвали причины неприязни бывшего президента США к Киеву. Как заявил украинско-американский бизнесмен Лев Парнас, бывший американский лидер и его окружение считают, что именно Украина была "причиной всех проблем Трампа". В издании отметили, что неприязнь экс-президента США к Киеву имеет глубокие корни. Так, именно разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским привел к его первому импичменту в 2019 году.