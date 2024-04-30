Трампа оштрафували на $9 тис. через порушення судової заборони на дописи в соцмережах

Колишнього американського лідера також зобов'язали видалити дописи із акаунту в Truth Social і сайту своєї передвиборчої кампанії.

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Дональда Трампа, 45-го президента США, оштрафували на 9 тисяч доларів за неповагу до суду, порушенні заборони на публікацію інформації щодо судового процесу над ним у провадженні про "порногроші". Про це повідомляє Reuters.

У письмовому розпорядженні суддя Хуан Мерчан сказав, що штрафу може бути недостатньо, щоб "бути стримувальним фактором для бізнесмена, який став політиком". Він поскаржився, що не має повноважень накласти більший штраф.

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Секретні спецслужби США розробляють план безпечного перебування Трампа у в'язниці, — ЗМІ

Представники обвинувачення заявили, що десять дописів Трампа в його соцмережі Truth Social, де критикувались відібрані судовою інстанцією присяжні та потенційні свідки прокуратури, порушують так званий gag order, заборону розголошення інформації стосовно учасників процесу.

Суддя підтримав звинувачення, але наклав дещо менший штраф. Колишнього президента також зобов'язали видалити дописи з акаунту в Truth Social і сайту своєї передвиборчої кампанії.

Суд над Трампом і справа про виплату грошей порноакторці

Експрезидента США звинувачували в підробці фінансових документів Trump Organization під час виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс. Із нею в нього, як повідомляють ЗМІ та сама жінка, був фізичний зв'язок. Трамп не визнав себе винним і заперечував секс із Деніелс.

Нагадаємо, 18 квітня в Politico назвали причини неприязні колишнього президента США до Києва. Як заявив українсько-американський бізнесмен Лев Парнас, колишній американський лідер і його оточення вважають, що саме Україна була "причиною всіх проблем Трампа". У виданні наголосили на тому, що неприязнь експрезидента США до Києва має глибоке коріння. Саме розмова з президентом України Володимиром Зеленським призвела до його першого імпічменту 2019 року.