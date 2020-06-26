Американские истребители перехватили российские патрульные самолеты возле Аляски
Об этом сообщило в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Согласно сообщению, 24 июня американские истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски.
В NORAD уточнили, что российские самолеты находились в зоне ПВО Аляски около четырех часов.
"Российские самолеты пролетели в пределах 50 миль от острова Унимак вдоль цепи Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски около четырех часов", – сообщили в NORAD.
При этом там отметили, что самолеты Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве, не нарушив воздушные границы США и Канады.
Командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси уточнил, что в июне уже это пятый подобный инцидент в этом районе.
"Уже пятый раз в текущем месяце NORAD продемонстрировала готовность и способность защитить свою землю путем перехвата российских самолетов, входящих в нашу зону ПВО", – сказал генерал.
Как ранее сообщал Фокус:
- В небе над Средиземным морем истребитель РФ трижды перехватывал американский военный самолет в международном воздушном пространстве.
- В Финляндии военный самолет подняли по тревоге из-за российских истребителей. Воздушное пространство Финляндии нарушено не было.
- Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27.