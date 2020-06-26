Швеция возмущена, что ВОЗ отнесла ее к зоне ускоренного распространения коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

Согласно данным ВОЗ, за последние 14 дней в Швеции было 155 случаев инфекции на каждые 100 тыс. жителей, что намного выше, чем где-либо еще в европейском регионе, кроме Армении.

Региональный директор ВОЗ Ханс Анри Клюге заявил, что в 11 странах, включая Швецию, "ускоренная передача привела к очень значительному рецедиву, которую, если ее не остановить, снова поставит систему здравоохранения на грань".

Другими странами и территориями были: Молдова, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина, Косово, Армения, Азербайджан и центральноазиатские государства Кыргызстан и Казахстан.

"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", – сказал Тегнелл.

По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.

Реакция Швеции на пандемию сильно отличалась от других европейских стран. Запретов не было, школы и кафе оставались открытыми, но большие собрания были запрещены, и большинство шведов соблюдают социальную дистанцию.

В стране с населением в 10 миллионов человек погибло 5230 человек, что намного выше, чем у соседей. На этой неделе Швеция сообщила о самом высоком количестве зафиксированных случаев инфекции с начала вспышки – 1610.

Другие скандинавские страны не спешат допускать шведов в свои границы. С субботы шведам будет разрешено въезжать в Данию только в том случае, если в регионе, где они живут, уровень инфекции составляет всего 20 на 100 тысяч человек за семь дней, что намного ниже, чем нынешний национальный показатель в 155 человек.

По состоянию на 26 июня, в стране зафиксировано 65 137 случаев коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер заявляла, что столица Швеции Стокгольм может достичь коллективного иммунитета уже в мае.