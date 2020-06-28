Страны Скандинавии зафиксировали радиоактивный ветер из России

Об этом сообщает Accociated Press.

Власти скандинавских стран заявили, что 23 июня зафиксировали повышенный уровень радиоактивности, который, по словам голландских чиновников, может быть из источника в России и может "указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции".

Шведское управление радиационной безопасности заявило, что "сейчас невозможно подтвердить, что может быть источником повышенного уровня" радиоактивности, содержащие радиоактивные изотопы. Финские и норвежские коллеги также не спекулируют на предмет потенциального источника.

Но Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах заявил в пятницу, что он проанализировал северные данные и "эти расчеты показывают, что радионуклиды поступают со стороны России".

"Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", – заявило голландское ведомство, добавив, что "конкретное местоположение источника невозможно определить из-за ограниченного числа измерений".

При этом, в России сообщили, что в на двух атомных станциях на северо-западе страны не было никаких проблем.

По словам "Росатома", Ленинградская АЭС под Санкт-Петербургом и Кольская АЭС под Мурманском "работают в нормальном режиме с уровнем радиации в пределах нормы".

Как сообщает украинский Главный центр специального контроля, 23 июня 2020 г. радионуклидной станцией Международной системы мониторинга RN63 (Швеция) обнаружены следы изотопов Цезия-134, Цезия-137 и Рутения-103.

"Это не природные радионуклиды, они ассоциируются с процессом деления ядер", – сказано в сообщении.

Предполагаемая область, откуда возможен был выброс радионуклидов показана на карте желтым.

Как ранее писал Фокус:

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что наличие продуктов горения в воздухе Киева не несет химической и радиологической угрозы.