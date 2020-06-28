На границе двух миров: в одном городе Израиля пляжи закрыли на карантин, а в соседнем — нет

Об этом сообщает Вести - Ynet.

26 июня в Бат Яме вступили в силу карантинные ограничения, в числе которых запрет на пребывание на пляже в период 10:00-17:00.

Жители Бат Яма решили внести свой "вклад" в заполненность пляжа соседнего Ришон ле-Циона.

"Я приезжаю сюда каждый день. Обламывает, что вот все закрыли. В Бат-Яме тишина, а в Тель-Авиве все бурлит", – сказал житель города Ицхак Шауль.

Частичный карантин также был введен в ряде районов Ашдода, но пляжей это не коснулось. К морю приехали сотни людей. Спасатели каждый час по громкой связи напоминали отдыхающим правила профилактики заражения.

Всего в Израиле к 28 июня было выявлено 23497 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщал Фокус: