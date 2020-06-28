На границе двух миров: в одном городе Израиля пляжи закрыли на карантин, а в соседнем — нет
"Граница коронавируса" пролегла между двумя городами. Жители Бат Яма из-за карантинных ограничений переехали на пляж соседнего города Ришон ле-Цион
Об этом сообщает Вести - Ynet.
26 июня в Бат Яме вступили в силу карантинные ограничения, в числе которых запрет на пребывание на пляже в период 10:00-17:00.
Жители Бат Яма решили внести свой "вклад" в заполненность пляжа соседнего Ришон ле-Циона.
"Я приезжаю сюда каждый день. Обламывает, что вот все закрыли. В Бат-Яме тишина, а в Тель-Авиве все бурлит", – сказал житель города Ицхак Шауль.
Частичный карантин также был введен в ряде районов Ашдода, но пляжей это не коснулось. К морю приехали сотни людей. Спасатели каждый час по громкой связи напоминали отдыхающим правила профилактики заражения.
Всего в Израиле к 28 июня было выявлено 23497 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Как ранее сообщал Фокус:
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В Госпотребслужбе Украины уверяют, что шансы подхватить коронавирус на пляже минимальны.
- "Мы провели консультации с институтом эпидемиологии и инфекционных болезней, и они подтвердили, что морская соль месте с солнечным ультрафиолетовым излучением убивает возбудитель болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон", - рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что в пресной воде вирус может выживать, но в речках с проточной водой тяжело инфицироваться. Поэтому МОЗ разрешит работу и речных пляжей.