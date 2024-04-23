Пляжный сезон в Киеве: у Кличко рассказали, откроют ли в этом году зоны отдыха у воды

В Киеве третий год подряд, учитывая действие военного положения, не будут открывать пляжный сезон, чтобы избежать массового скопления людей.

Related video

В этом году в столице, как и в 2022 и 2023 гг., в столице было решено не объявлять пляжный сезон. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Киевлянам и гостям столицы городские власти не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что во время воздушной тревоги помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам.

Вместе с тем, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарных норм на пляжных территориях и зонах отдыха: обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий и тому подобное.

Как напоминают в КГГА, с введением военного положения в 2022 году во всех регионах нашей страны страны из соображений безопасности действуют ограничения, установленные местными военными госадминистрациями. В частности, запрещено посещение лесов, навигация определенных плавсредств на водных объектах и тому подобное.

Напомним, в прошлом году, несмотря на отмененный пляжный сезон в столице, коммунальщики планировали закупить песок для мест отдыха на сумму более 6,5 млн гривен.

Также мы писали, что в прошлом году в Одессе официально открыли сезон купания, хотя и в августе. Впрочем, во время воздушной тревоги пляжи закрывались для посетителей.

Несмотря на угрозы обстрелов, разрешенные зоны для купания в Одессе были "забиты" желающими оздоровиться. Заместитель главы областной военной администрации Роман Григоришин, аргументируя необходимость возобновления работы пляжей, говорил Фокусу, что одесситы всегда купались на свой страх и риск вопреки запретам, а потому правила, принятые Одесской ОГА, — максимум, что может обеспечить безопасность в непростое время.

Стоит добавить, что в этом году в Одессе также планируют открыть пляжи, сразу после майских праздников.