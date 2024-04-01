Несмотря на угрозы баллистики. Почему в Одессе откроют пляжный сезон

Российская армия не прекращает обстрелы Одессы и области, но даже это не мешает ОВА готовиться к открытию пляжного сезона. Фокус выяснил, когда разрешат купаться в море.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что пляжи планируют открыть после майских праздников, однако перед этим спецслужбы проверят их на безопасность.

"Вы так называете — "пляжный сезон", мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина", — объяснил Кипер.

Глава ОВА напомнил, что в прошлом году местные власти приняли решение возобновить в городе работу шести пляжей, так как люди посещали стихийные зоны для купания в море.

"Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать возможность людям пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытия", — добавил Кипер.

В этом году, чтобы открыть пляжный сезон, военная администрация должна проработать алгоритм действий с городскими властями, военным руководством и другими службами. Кипер признает, что ситуация с безопасностью в Одессе по-прежнему очень напряженная, тем не менее по возможности пляжи хотели бы возобновить работу.

Безопасность превыше всего

Одесса регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны ВС РФ. Так 25 марта оккупанты ударили по городу двумя баллистическими ракетами. Ранения получили четыре человека, трое из них — женщины. Днем 29 марта российские оккупанты повторили удары по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами. ПВО удалось сбить цели. В результате атаки пострадал 15-летний подросток.

Обстрелы Одессы со стороны ВС РФ повторились в ночь на 30, а затем на 31 марта. Оккупанты атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Целью врага были энергетические объекты. В результате возникли перебои в электроснабжении.

Несмотря на напряженную обстановку, в ОВА по-прежнему хотят возобновить работу пляжей. Но пока что подготовка к оздоровительному сезону не началась.

"Во-первых, Одесса — единственное место в Украине сейчас, где есть доступ к морю. Во-вторых, как минимум одесситы захотят оздоровиться во время летней жары: искупаться в море, принять солнечные ванны на побережье. Поэтому нужно будет обеспечить все необходимые условия безопасности. В прошлом году шесть пляжей были открыты официально. В этом году ОВА, городская власть, ГСЧС и военные также будут проверять пляжи и в случае, если пляж будет отвечать всем нормам безопасности — его откроют", — отметила в беседе с Фокусом пресс-секретарь главы Одесской ОВА Юлия Колтак.

Опыт прошлого

В августе 2023 года, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Одессе официально открыли шесть пляжей. В ОВА отмечали, что обеспечили разрешенные зоны для купания необходимыми мерами безопасности — укрытиями в случае тревоги, а также спасателями, которые не разрешали людям заплывать в буферную зону и приближаться к противоминным сетям.

В ночь после открытия оздоровительного сезона ВС РФ атаковали Одессу 15 дронами-камикадзе и восемью ракетами морского базирования типа "Калибр". Украинской ПВО удалось отразить атаку.

Осколки одной из сбитых целей повредили здание общежития в центре города, а также жилой дом и супермаркет. В результате пострадали трое местных жителей.

Пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк называла целью оккупантов жилые дома, из-за чего ПВО сбивали ракеты прямо над городом. А также считала неуместным решение ОВА возобновить работу пляжей, поскольку побережье Черного моря остается линией обороны.

Несмотря на угрозы обстрелов, разрешенные зоны для купания в Одессе были "забиты" желающими оздоровиться. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что город с радостью принимает гостей, в частности военных и их семьи. А замглавы областной военной администрации Роман Григоришин, аргументируя необходимость возобновления работы пляжей, говорил Фокусу, что одесситы и раньше купались на свой страх и риск вопреки запретам, а потому правила, принятые Одесской ОВА — максимум, который может обеспечить безопасность в непростое время. На безопасных пляжах были налажены все процессы по информированию населения — как туда добраться и как действовать в случае воздушной тревоги.

При этом эксперты в беседе с Фокусом также отмечали, что в случае ракетной опасности у отдыхающих в Одессе будет пять минут, чтобы добежать до ближайших ресторанов, домов или ведомств и спрятаться.

Фокус также писал, что по мнению Илона Маска, Украина может потерять Одессу, если война продлится долго. Миллиардер посоветовал Киеву садиться за стол переговоров.