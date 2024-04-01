Незважаючи на загрози балістики. Чому в Одесі відкриють пляжний сезон

Російська армія не припиняє обстріли Одеси та області, але навіть це не заважає ОВА готуватися до відкриття пляжного сезону. Фокус з'ясував, коли дозволять купатися в морі.

Related video

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що пляжі планують відкрити після травневих свят, однак перед цим спецслужби перевірять їх на безпеку.

"Ви так називаєте — "пляжний сезон", ми трохи по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які перебувають на нулі й бувають також у відпустці, приїжджають і можуть оздоровитися. Це перша причина", — пояснив Кіпер.

Голова ОВА нагадав, що торік місцева влада ухвалила рішення відновити в місті роботу шести пляжів, оскільки люди відвідували стихійні зони для купання в морі.

"Вони були небезпечні, тому було ухвалено рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття", — додав Кіпер.

Цього року, щоб відкрити пляжний сезон, військова адміністрація має опрацювати алгоритм дій із міською владою, військовим керівництвом та іншими службами. Кіпер визнає, що ситуація з безпекою в Одесі, як і раніше, дуже напружена, проте за можливості пляжі хотіли б відновити роботу.

Безпека понад усе

Одеса регулярно зазнає масованих обстрілів з боку ЗС РФ. Так, 25 березня окупанти вдарили по місту двома балістичними ракетами. Поранення дістали чотири людини, троє з них — жінки. Удень 29 березня російські окупанти повторили удари по Одесі двома керованими авіаційними ракетами. ППО вдалося збити цілі. Унаслідок атаки постраждав 15-річний підліток.

Обстріли Одеси з боку ЗС РФ повторилися в ніч на 30, а потім на 31 березня. Окупанти атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Метою ворога були енергетичні об'єкти. У результаті виникли перебої в електропостачанні.

Незважаючи на напружену ситуацію, в ОВА, як і раніше, хочуть відновити роботу пляжів. Але поки що підготовка до оздоровчого сезону не почалася.

"По-перше, Одеса — єдине місце в Україні зараз, де є доступ до моря. По-друге, як мінімум одесити захочуть оздоровитися під час літньої спеки: скупатися в морі, прийняти сонячні ванни на узбережжі. Тому потрібно буде забезпечити всі необхідні умови безпеки. Минулого року шість пляжів було відкрито офіційно. Цього року ОВА, міська влада, ДСНС і військові також перевірятимуть пляжі, і в разі, якщо пляж відповідатиме всім нормам безпеки, — його відкриють", — зазначила в бесіді з Фокусом прессекретарка голови Одеської ОВА Юлія Колтак.

Досвід минулого

У серпні 2023 року, вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в Одесі офіційно відкрили шість пляжів. В ОВА зазначали, що забезпечили дозволені зони для купання необхідними заходами безпеки — схованками на випадок тривоги, а також рятувальниками, які не дозволяли людям запливають у буферну зону та наближаються до протимінних сіток.

У ніч після відкриття оздоровчого сезону ЗС РФ атакували Одесу 15 дронами-камікадзе і вісьмома ракетами морського базування типу "Калібр". Українській ППО вдалося відбити атаку.

Осколки однієї зі збитих цілей пошкодили будівлю гуртожитку в центрі міста, а також житловий будинок і супермаркет. У результаті постраждали троє місцевих жителів.

Прессекретарка ОК "Південь" Наталії Гуменюк називала ціллю окупантів житлові будинки, через що ППО збивали ракети просто над містом. А також вважала недоречним рішення ОВА відновити роботу пляжів, оскільки узбережжя Чорного моря залишається лінією оборони.

Незважаючи на загрози обстрілів, дозволені зони для купання в Одесі були "забиті" охочими оздоровитися. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що місто з радістю приймає гостей, зокрема військових та їхні сім'ї. А заступник голови обласної військової адміністрації Роман Григоришин, аргументуючи необхідність відновлення роботи пляжів, говорив Фокусу, що одесити і раніше купалися на свій страх і ризик всупереч заборонам, а тому правила, ухвалені Одеською ОВА, — максимум, що може забезпечити безпеку в непростий час. На безпечних пляжах були налагоджені всі процеси з інформування населення — як туди дістатися і як діяти в разі повітряної тривоги.

Водночас експерти в бесіді з Фокусом також зазначали, що в разі ракетної небезпеки у відпочивальників в Одесі буде п'ять хвилин, щоб добігти до найближчих ресторанів, будинків або відомств і сховатися.

Фокус також писав, що на думку Ілона Маска, Україна може втратити Одесу, якщо війна триватиме довго. Мільярдер порадив Києву сідати за стіл переговорів.