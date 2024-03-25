ЗС РФ вдарили балістикою по Одесі: є постраждалі та руйнування (скриншоти)

За даними Сил оборони півдня, окупанти вдарили по місту двома балістичними ракетами. Поранення дістали четверо осіб, троє з них — жінки.

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Ввечері 25 березня ЗС РФ вдруге атакували ракетами Україну. У Повітряних силах інформували про рух цілей до Одеси, а кореспондент Фокуса повідомляв про вибухи у місті. В Одеській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ворожої атаки.

Керівник ОВА Олег Кіпер проінформував, що внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали троє жінок.

"На щастя, поранення не важкі", — підкреслив він.

У місті зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура, вибите скло. В обладміністрації запевнили, що на місці удару працюють усі відповідні служби.

Окрім того, понад 300 тисяч абонентів в Одесі залишаються без світла.

"Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки та віримо у ЗСУ", — заявив Кіпер.

Публікація Олега Кіпера від 25 березня Фото: Скриншот

Згодом у Силах оборони півдня уточнили кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Одесу. За попередніми даними військових, постраждали четверо осіб.

"Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо повибивало скління", — зазначила пресслужба.

Повідомляється, що ЗС РФ завдали по Одесі два удари "за балістичною траєкторією".

Публікація Сил оборони півдня України від 25 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер інформував, що через складну ситуацію з електропостачанням у місті запровадять відключення світла. Електроенергію даватимуть на 2-3 години.

Зранку 25 березня ЗС РФ також атакували ракетами Київ. У ДСНС передавали, що кількість постраждалих у Печерському районі столиці зросла до 10 осіб.