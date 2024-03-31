Б'ють по локаціях, де атакували раніше: Братчук висловився про тактику ударів ЗС РФ по Одесі

За словами представника Одеської ОВА, осколки ворожого дрона тимчасово залишили без електрики 170 тисяч жителів регіону. Окупанти мають намір і далі використовувати цю методику.

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Російські окупанти не припиняють обстріли мирних міст України. Зокрема йдеться про Одесу, де регулярно лунає сигнал повітряної тривоги та зростає інтенсивність ударів. З цього приводу в коментарі "24 каналу" висловився речник Української добровольчої армії "Південь" та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, в ніч на 31 березня південний український регіон було атаковано за допомогою ворожих дронів-камікадзе іранського походження Shahed. Нинішня тактика противника трохи відрізняється від попередньої.

Примітно, що перехопити вночі вдалося одразу 8 БПЛА, однак уламки влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області. У результаті почалася пожежа, яка залишила без електрики щонайменше 170 тисяч громадян. За день частково вдалося відновити електропостачання, хоч і довелося знизити напругу в мережі, як ідеться в повідомленні.

"Не вийшли сьогодні тролейбуси і трамваї на маршрути. Я думаю, що, можливо, завтра вони будуть десь на 50%. Це роблять, щоб насамперед люди і критична інфраструктура мали доступ до електроенергії", — заявив Сергій Братчук.

Окремо представник УДА "Південь" додав, що Одеса також постійно перебуває під загрозою атак російських ракет. Буквально напередодні противник запустив по центру Х-59. Хоч повітряний об'єкт і вдалося перехопити, поранення через уламки дістали одразу чотири людини.

"Об'єкти енергетичної інфраструктури — це номер один на порядку денному ворога. Вони зараз не стільки масовано, скільки наносять точкові удари. При цьому б'ють саме по тих локаціях, де атакували раніше", — заявив Сергій Братчук.

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Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що ЗС РФ змінили тактику обстрілів України і націлені на повторні удари. За даними журналістів, ворог тепер робить ставку на регулярність проведення чергових ударів по критичній інфраструктурі, витримуючи мінімальний інтервал.